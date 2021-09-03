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Минздрав: возвращение к доковидной жизни зависит от россиян

07:53, 04 сентября 2021
Минздрав: возвращение к доковидной жизни зависит от россиян Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни, сегодня во многом зависит от самих жителей России. Об этом сообщает ТАСС.

Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни. За последние полтора года наши учёные, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьёзный шаг в этом вопросе, мы разработали противоковидную вакцину, мы первые её в мире зарегистрировали, вывели на рынок, — рассказал Фисенко.

Он также призвал всех россиян как можно скорее привиться против коронавируса, особенно, когда в стране для этого есть все возможности. Фисенко привёл в пример российские разработки противовирусных препаратов, а также разработки моноклональных антител и препарат для лечения цитокинового шторма.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что новый штамм коронавируса «дельта» распространяется через поверхности с той же активностью, что и штамм «альфа». В своём Instagram он предупредил, что для заражения частиц «дельты» нужно значительно меньше на поверхности, чем других штаммов.

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