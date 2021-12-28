Минздрав признал «омикрон» самым заразным среди всех штаммов коронавируса

В новой, 14-й версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению коронавируса утверждается, что «омикрон»-штамм является наиболее заразным (контагиозным) среди всех ранее известных разновидностей COVID. Кроме того, в рекомендации включены препарат «Мир-19» и подростковая вакцина «Спутник М».

Вариант «омикрон» обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2, — говорится в документе.

Также в раздел «Этиотропное лечение», в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах.

Молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название — «Мир-19») и нирматрелвир плюс ритонавир, — говорится в тексте рекомендаций.

Отмечается, что актуализирована информация о применении лекарства фавипиравир, который теперь можно вводить внутривенно. Также в документе содержатся подробности о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп риска тяжёлого течения.

22 декабря Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Как сообщалось, новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Специалисты отмечают, что у препарата не обнаружили побочных эффектов.

Попадая в лёгкие, «Мир-19» действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не даёт патогену размножаться. «Мир-19» — это этиотропный препарат. По словам учёных, это, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Отмечается, что новое лекарство состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.

24 декабря в гражданский оборот в России поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», которая ранее прошла испытания с участием трёх тысяч добровольцев. Она представляет собой пятикратно разведённый препарат для взрослых «Спутник V», разработанный для несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет. С 12 до 15 лет потребуется письменное разрешение родителей, подростки старше 15 лет смогут сами написать заявление и сделать прививку.