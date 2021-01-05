Минздрав: в России занято 75% больничных коек для больных с COVID

https://static.news.ru/photo/c0368650-5022-11eb-989b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Из общего числа больничных коек в России, подготовленных для пациентов с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день осталось свободно 24% мест, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В ходе выступления по итогам селекторного совещания с регионами он отметил, что на сегодняшний день в инфекционных отделениях от COVID-19 лечатся около 211 тысяч россиян.

На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находятся 82% пациентов, — приводит слова министра ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии коронавирусом заразился 3 308 601 россиянин. За прошедшие сутки в стране из больниц по выздоровлении выписали 23 055 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 2 685 723 гражданина РФ. Число жертв пандемии на территории РФ приблизилось к 60 тьсячам.