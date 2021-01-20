Минздрав: в России создано 11 лекарств от коронавируса

https://static.news.ru/photo/67a65922-5afc-11eb-8a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране уже создали 11 препаратов, которые нужны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, медики могут использовать разные комбинации лекарств, чтобы добиться положительного результата в кратчайшие сроки.

Выступая в Совете Федерации, министр отметил, что в самом начале пандемии Россия, как и весь мир, столкнулась с острой нехваткой лекарств. Тем не менее грамотная координация действий на всех уровнях позволила справиться с дефицитом и нарастить производство.

Мы сложно и напряжённо работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией <...>, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19, — сказал Мурашко.

В ходе заседания министр также напомнил, что именно в России появилась первая вакцина от коронавируса. К слову, она уже прошла клинические испытания и демонстрирует свою высокую эффективность в создании иммунитета к коронавирусной инфекции.

Напомним, массовая вакцинация населения в России стартовала с 18 января. Одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже были выпущены более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», а также более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

До этого стало известно, что власти считают — для контроля над коронавирусом в России прививку должны сделать 60% населения, или 68,6 млн человек. В это число не входят переболевшие и несовершеннолетние жители страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.