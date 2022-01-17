Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19

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Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ был подписан 17 января министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Выделяются как бессрочные, так и временные противопоказания к прививке.

Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

К бессрочным противопоказаниям относятся аллергия, гиперчувствительность к некоторым компонентам, входящим в состав прививки и также возможные осложнения, которые могут быть вызваны после вакцинирования.

К временным противопоказаниям относят острые инфекционные вирусные заболевания средней и тяжёлой формы, острые респираторные вирусные заболевания, протекающие даже в лёгкой форме и острые заболевания желудочно-кишечного тракта.

Беременным и кормящим грудью женщинам противопоказаны к вакцинации следующие препараты: «КовиВак», «ЭпикВакКорона», «ЭпикВакКорона-Н», «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Гражданам с наличием злокачественных новообразований противопоказано вакцинироваться «Ковиваком», «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н».

Ранее кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин заявил, что у заражённых штаммом «омикрон» людей нет каких-либо специфических симптомов, способных отличить его от других вариантов коронавирусной инфекции. Он рассказал, что для данного штамма, также, как и для предыдущих, характерно значительное снижение запаха и обоняния, а в некоторых случаях их полная потеря. Эксперт отметил, что течение болезни, вызванное заражением новым вариантом, доброкачественное.

Ашихмин призвал общество встать на путь вакцинации «Спутником V».