https://static.news.ru/photo/a8618158-bd0f-11e9-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/Global Look Press

Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в России в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом. Наибольшее количество маленьких пациентов с этим диагнозом выявлено в Северо-Западном (1547 на 100 тысяч населения), Приволжском (1542,1) и Сибирском федеральных округах.

При этом самые низкие показатели в Севастополе (462,7 на 100 тысяч населения) и Чеченской республике (213,3).

Общее количество детей с ожирением составило в 2018 году 338,5 тысячи человек, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Министерстве здравоохранения России определили регионы с наибольшим числом проживающих в них людей с ожирением. Лидером оказалась Курганская область.