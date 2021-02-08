В Минздраве раскрыли самые частые стоматологические проблемы у россиян

https://static.news.ru/photo/87e3ea24-6a1a-11eb-848e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее часто россияне обращаются к стоматологам с кариесом. В особенности эта проблема беспокоит людей до 35 лет. А после этого возраста у жителей России чаще всего встречаются заболевания пародонта. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил главный стоматолог Минздрава, академик РАН и ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич.

Кроме того, в связи с изменившимися технологиями, которые применяются в стоматологии, среди населения появился повышенный спрос на отбеливание, гигиеническую чистку и эстетические реставрации. Если говорить о последнем пункте, то большой популярностью пользуются люминиры — тончайшие накладки на зубы из керамики, которые не требуют препарирования зубов, пояснил специалист.

Также россияне достаточно часто обращаются к стоматологам для установки зубных имплантов. И это несмотря на то, что процедура достаточно дорогостоящая, не все могут себе её позволить, — заявил Янушевич.

Ранее NEWS.ru подготовил эксклюзивное интервью с Олегом Янушевичем. Главный стоматолог Минздрава, в частности, рассказал, какой должна быть правильная гигиена рта, действительно ли всем нужно пользоваться зубной нитью и стоит ли опасаться отбеливания.