В Минздраве заявили, на сколько сократилось число курящих с 2013 года

Число курящих россиян сократилось на треть с 2013 по 2020 год. Доля курильщиков снизилась с 37% до 24,8%, а на одного курящего в 2020 году пришлось по 1,5 тысячи сигарет, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В ведомстве отметили, что в последнее время наблюдается сокращение числа курящих среди подростков.

В силу разной методологии опросы представляют несколько различные результаты, однако все они показывают положительную тенденцию к снижению доли курящих в России в последнее десятилетие вследствие целенаправленной антитабачной политики, — заявили в пресс-службе.

В Минздраве сообщили, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что c 2014 по 2018 год количество 15-летних мальчиков, куривших в последние 30 дней, сократилось с 19% до 12%, а девочек — с 12% до 8%.

Такие показатели значительно ниже среднего уровня в странах Европы, отметили в ведомстве.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что заражённые коронавирусом курильщики и вейперы активнее распространяют инфекцию, так как выдыхают заразный дым. Он аргументировал свою позицию тем, что радиус распространения заразного дыма составляет примерно полтора-два метра.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, нужно просить курильщика курить в отведённых для этого местах, а также надевать маску при встрече с курящим на улице человеком, добавил эксперт.