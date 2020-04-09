Здоровье

Минздрав: самолечение от коронавируса может быть смертельным

16:10, 10 апреля 2020
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Министерство здравоохранения предупредило россиян, что противовирусные препараты в качестве терапии от коронавируса должны приниматься только по назначению врачей.

В ведомстве подчеркнули, что самолечение не эффективно и может привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода.

Минздрав призвал не доверять информации о положительном воздействии ряда лекарств, появляющейся в соцсетях, так как не все они сочетаются друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц. Лекарства применяют для борьбы с COVID-19.

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