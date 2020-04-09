Минздрав: самолечение от коронавируса может быть смертельным

Министерство здравоохранения предупредило россиян, что противовирусные препараты в качестве терапии от коронавируса должны приниматься только по назначению врачей.
В ведомстве
Минздрав призвал не доверять информации о положительном воздействии ряда лекарств, появляющейся в соцсетях, так как не все они сочетаются друг с другом.
Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц. Лекарства применяют для борьбы с COVID-19.
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