Минздрав: самолечение от коронавируса может быть смертельным

https://static.news.ru/photo/c91e117c-7b2d-11ea-b3c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Министерство здравоохранения предупредило россиян, что противовирусные препараты в качестве терапии от коронавируса должны приниматься только по назначению врачей.

В ведомстве подчеркнули , что самолечение не эффективно и может привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода.

Минздрав призвал не доверять информации о положительном воздействии ряда лекарств, появляющейся в соцсетях, так как не все они сочетаются друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц. Лекарства применяют для борьбы с COVID-19.