Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, — указывается в сообщении.

Назальная вакцина состоит из двух компонентов, её вводят при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Она может применяться гражданами старше 18 лет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что безопасность и эффективность назальной вакцины подтверждена, её добавят в методические рекомендации по вакцинации.

Проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи в середине октября 2021 года. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что по результатам испытаний побочных эффектов у назальной вакцины не зафиксировано.

Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что сравнивать назальную вакцину от коронавируса и обычную — это как сопоставлять два четырёхколёсных автомобиля, у каждого из которых есть преимущества и недостатки. По его словам, здесь однозначного ответа нет и нужно дождаться результатов третьей фазы клинических испытаний.