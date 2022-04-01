Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
19:53, 01 апреля 2022
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, — указывается в сообщении.
Назальная вакцина состоит из двух компонентов, её вводят при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Она может применяться гражданами старше 18 лет.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что безопасность и эффективность назальной вакцины подтверждена, её добавят в методические рекомендации по вакцинации.
Проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи в середине октября 2021 года. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что по результатам испытаний побочных эффектов у назальной вакцины не зафиксировано.
Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что сравнивать назальную вакцину от коронавируса и обычную — это как сопоставлять два четырёхколёсных автомобиля, у каждого из которых есть преимущества и недостатки. По его словам, здесь однозначного ответа нет и нужно дождаться результатов третьей фазы клинических испытаний.