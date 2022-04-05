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В России появился новый препарат от коронавируса «Ковипир»

13:01, 05 апреля 2022
В России появился новый препарат от коронавируса «Ковипир» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Министерство здравоохранения России зарегистрировало ещё один препарат от коронавирусной инфекции — «Ковипир», разработанный отечественной компанией «Фармасинтез». Лекарство сделано на основе другого противовирусного препарата — молнупиравира, сообщает РИА Новости.

Торговое наименование: «Ковипир». Дата государственной регистрации: 04.04.2022, — говорится в сообщении.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 947, до 17 926 104. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 июня 2021 года. В стране за сутки госпитализировали 4288 человек с коронавирусом, что на 172,9% больше показателя предыдущего дня. Число случаев выздоровления возросло за сутки на 37 459, до 17 035 336. Количество летальных исходов увеличилось на 316, до 370 311.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю с 28 марта по 3 апреля снизилась на 25,6%. Количество госпитализированных граждан в пересчёте на 100 тысяч жителей уменьшилось на 19,9%.

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