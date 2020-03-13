https://static.news.ru/photo/48e563f2-6525-11ea-a622-fa163e074e61_660.jpgФото: Wang Yuguo/Xinhua/Global Look Press
Раздел о коронавирусной инфекции COVID-19 появился на сайте российского Минздрава. Ведомство начнёт публиковать там актуальную информацию о заболевании.
Раздел создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Он содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
Минздрав разделил информацию для граждан и медработников.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ситуацию с коронавирусом пандемией: инфекция распространилась из Центрального Китая в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. В России 36 пациентов с подтверждённым COVID-19.