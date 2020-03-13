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Симптомы коронавируса COVID-19 у большинства заражённых проявляется примерно через 5–14 дней после того, как вирус попал в организм. Однако попытаться выявить его можно и раньше, а главное — самостоятельно, рассказали врачи.

Среди основных симптомов болезни — сухой кашель, повышенная температура и затруднения с дыханием. Это первые свидетельства того, что начались проблемы с лёгкими уже начались, пишет Rambler.Доктор. Однако к тому времени,...