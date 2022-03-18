Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл»

Вакцину против коронавируса «Конвасэл» зарегистрировал Минздрав РФ. Она разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства. Такие данные следуют из госреестра лекарственных средств.

«Конвасэл» — вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Дата регистрации: 18.03.2022, — говорится в реестре.

Вакцина «Конвасэл» вводится двукратно с интервалом 21 день. Она предназначена для людей от 18 до 60 лет. Такие данные приведены в инструкции препарата. Объём одной дозы инъекции составляет 0,5 мл.

Вакцина предназначена для профилактики COVID-19. Среди противопоказаний гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, беременность и период грудного вскармливания.

Ранее в пресс-службе ФМБА рассказали, что вакцина «Конвасэл», которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства России, в ходе испытаний продемонстрировала высокую эффективность против коронавируса. Как пояснили в агентстве, ни один из добровольцев, получивших вакцину, за всё время наблюдения не заболел COVID-19.