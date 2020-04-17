Минздрав РФ разрешил перенести поставку лекарств для лечения ВИЧ-инфекции

https://static.news.ru/photo/1582ed3c-809a-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ разрешил поставщикам препаратов для лечения ВИЧ-инфекции перенести сроки поставки лекарств из-за пандемии коронавируса.

В министерстве подчеркнули, что запасов лекарств в России хватит на полгода. Ранее были закуплены препараты «Тенофовир», «Ламивудин», «Дарунавир», «Ламивудин + Зидовудин».

По данным, представленными регионами в апреле 2020 года, средний товарный запас по каждому из указанных лекарственных препаратов составляет шесть месяцев, что позволяет избежать их дефицита, — говорится в сообщении Минздрава, сообщает ТАСС.

Участники торгов стали обращаться с просьбами о возможности переноса поставок препаратов с апреля и мая на даты в июне, сентябре и ноябре 2020 года. В Минздраве приняли решение «об изменении положений аукционной документации в части переноса на более поздние сроки поставки товаров».

NEWS.ru писал, что в Минздраве составили перечень условий, при которых ВИЧ-инфицированные люди могут усыновлять детей. В ведомстве предложили изменить список заболеваний, при которых невозможно взять под опеку ребёнка. Предлагается исключить из него ВИЧ-положительных людей, которые наблюдаются у инфекциониста более года, а уровень лимфоцитов CD4+ у них составляет не ниже 350 клеток на миллилитр крови.