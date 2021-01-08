Минздрав РФ рассчитывает на одобрение вакцины «Спутник V» в ВОЗ к лету

https://static.news.ru/photo/2dcb5132-51bd-11eb-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В министерстве здравоохранения России рассчитывают, что Всемирная организация здравоохранения одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшие полгода.

Экспертные консультации по результатам анализа досье пройдут в январе этого года. Мы ожидаем решения ВОЗ в первом полугодии 2021 года, — цитирует «Интерфакс» сообщение российского ведомства.

НИЦ им. Гамалеи и РФПИ направили досье по вакцине «Спутник V» в ВОЗ для получения одобрения препарата в декабре 2020 года.

В Минздраве отметили, что пока не понятно, будут ли отдельные страны вводить требования по вакцинации для въезжающих конкретными препаратами. При этом в ведомстве указывают, что сертификация в ВОЗ вынудит другие государства признать эффективность российской вакцины.

Министерство напомнило, что в 2016 году РФ прошла аудит ВОЗ на соответствие стран-экспортёров вакцин для различных международных программ.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отдельные страны ЕС не должны закупать вакцины у третьих государств без согласования с Брюсселем. Страны Европейского союза должны покупать препарат от коронавируса только посредством общеевропейских переговоров, заверяла она.