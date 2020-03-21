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Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай опроверг информацию, что курильщики защищены от коронавируса.

По его словам, курильщикам необходимо насторожиться. Он подчеркнул, что научные данные опровергают сообщения о том, что любители сигарет легче переносят заражение COVID-19.

Сагалай подчеркнул, что курение негативно воздействует на иммунную систему, также у курильщиков часто развивается хронический бронхит. Учёные из Гарвардского университета и университета Ираклион выяснили, что курильщики имеют в 2,4 раза больше шансов попасть в реанимацию и в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжёлых заболеваний при инфицировании коронавирусом, чем некурящие люди, отметил замминистра здравоохранения.

По его словам, курение является дополнительным фактором риска при заражении коронавирусом.

NEWS.ru писал, что российские тест-системы диагностики COVID-19 имеют максимально возможную чувствительность, не уступая мировым аналогам. Они выявляют единичные копии вируса.

По состоянию на 22 марта общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, скончались 13 173 пациента, поправились 95 129. В России число заболевших за сутки увеличилось с 306 до 367 пациентов. Выздоровели 16 человек.