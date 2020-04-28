Минздрав РФ обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/78a08e34-8945-11ea-bbdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции были обновлены Минздравом РФ.

Список возможных лекарственных средств по лечению COVID-19 у взрослых расширен с 9 до 13 препаратов. Можно использовать гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, хлорохин, лопинавир плюс ритонавир, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

NEWs.ru писал, что в Минздраве выдали разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинических испытания препарата «Фавипиравир». Исследования будут проходить в 17 медучреждениях на больных коронавирусом в нескольких регионах России.

Химическое вещество, входящее в препарат, доказало свою эффективность в борьбе с различными типами РНК-вирусов. Китайские учёные заявили, что лекарство эффективно для лечения больных с COVID-19.