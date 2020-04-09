Минздрав рекомендовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/903bd64e-7a4e-11ea-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Использование кондиционера в непроветриваемом помещении повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в обновлённой версии рекомендаций, составленных Министерством здравоохранения.

В связи с этим ведомство посоветовало отказаться от их использования в медицинских учреждениях. Там отметили, что в условиях эпидемии важно применять организационные меры, которые позволят не только снизить риск распространения инфекции внутри больниц, но и существенно сократят потребность в респираторах.

Использование сплит-систем повышает риск инфицирования, так как способствует «поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», указано в рекомендациях Минздрава.

В целом в мире по состоянию на первую половину дня 9 апреля свыше 1,52 млн случаев инфицирования, погибли 88,5 тысячи человек, выздоровели около 330,6 тысячи. В России, как писал NEWS.ru, за сутки официально зарегистрировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Помимо этого, за весь период ведения отчётности 76 человек скончались и 698 выздоровели.