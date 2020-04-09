Минздрав рекомендовал не пользоваться кондиционерами из-за коронавируса

Использование кондиционера в непроветриваемом помещении повышает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в обновлённой версии рекомендаций, составленных Министерством здравоохранения.
В связи с этим ведомство
Использование сплит-систем повышает риск инфицирования, так как способствует «поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», указано в рекомендациях Минздрава.
В целом в мире по состоянию на первую половину дня 9 апреля свыше 1,52 млн случаев инфицирования, погибли 88,5 тысячи человек, выздоровели около 330,6 тысячи. В России, как писал NEWS.ru, за сутки официально зарегистрировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Помимо этого, за весь период ведения отчётности 76 человек скончались и 698 выздоровели.
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