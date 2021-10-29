Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Министерство здравоохранения России рекомендует использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. Соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут 30 октября. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области, передаёт ТАСС.

Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации, — сказал Мурашко.

По его словам, больше всего заболевают невакцинированные жители старше 60 лет. При этом болезнь чаще всего протекает в тяжёлой форме.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе (1–7 ноября) ожидаются новые поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в регионы. По данным Минздрава, двухкомпонентных вакцин в субъектах хватает.

В ведомстве отметили, что желающих сделать прививку в России стало больше, что и привело к повышенному расходу вакцины. «Спутник Лайт» — это облегчённый вариант вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы.