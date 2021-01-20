Минздрав разрешил хранить «Спутник V» при температуре до восьми градусов

https://static.news.ru/photo/f2ff771c-5bbd-11eb-9375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Минздрав России разрешил хранить и транспортировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при температуре от двух до восьми градусов выше ноля. Такие изменения внесли в регистрационное удостоверение лекарства, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что перед тем, как разрешить хранение и транспортировку вакцины при данной температуре была проведена экспертиза. Стоит заметить, что такой температурный режим является стандартным для перевозки и хранения вакцин.

Ранее NEWS.ru писал, что уже около 32 тысяч добровольцев получили в ходе клинических испытаний обе дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, набор в клиническое исследование практически завершён. Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, глава группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов. На пресс-конференции он рассказал, что первую дозу получили более 33 тысяч человек.