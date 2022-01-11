Минздрав разработал систему, показывающую «потерянные годы жизни»

В Минздраве создали систему, позволяющую отслеживать и анализировать «потерянные годы жизни» (ПГЖ). В разработке участвовал Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи. Показатель ПГЖ можно узнать как по регионам, так и по стране в целом.

Он (показатель. — NEWS.ru) показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельно прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительности жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года, — говорится в описании сервиса.

Показатель ПГЖ (Years of Life Lost, YLL) разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для мониторинга преждевременных смертей.

Самые высокие показатели «потерянных лет» в Чукотском автономном округе и в Чечне. За ними следует Ненецкий автономный округ, Тува и Оренбургская область.

Самый низкий (лучший) показатель ПГЖ принадлежит Ингушетии, Адыгее и Севастополю.

Как сообщалось ранее, канадские исследователи из Монреальского университета считают, что к концу XXI века простой человек сможет доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет. В свою очередь академик РАН Лео Бокерия недавно рассказал, что человек должен жить как минимум до 100 лет. По словам Бокерии, есть свидетельства, что люди доживали до 180 лет, но он не вполне доверяет этим показателям. По мнению хирурга, возможно, когда эти люди родились, ещё не было чётких учётных записей. В этом случае установить точный возраст проблематично.