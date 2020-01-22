https://static.news.ru/photo/511b2094-3d15-11ea-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское министерство здравоохранения сообщило о росте числа заражений неизвестным коронавирусом. По данным ведомства, на сегодняшний день заболело около 217 человек, а четверо скончались в результате болезни. Отмечается, что болезнь распространилась за пределы Китая. Учёные зафиксировали вспышки заболевания в Таиланде, Южной Корее и Японии.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает, что основная опасность связана с нехваткой знаний о новом вирусе. Способы его передачи также мало изучены. На данный момент известно, что вирус передается либо воздушно-капельным путем, либо через непосредственный контакт людей, добавил Менделевич.

Нужно как можно чаще мыть руки, потому что основной путь передачи – это именно при рукопожатии. И желательно, когда человек находится в каких-то общественных местах, надевать маску, — цитирует депутата «ПолитЭксперт».

Он отметил, что в США уже приступили к разработке вакцины. Предположительно, тем же занимаются и российские специалисты.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что у американской стороны есть план по сдерживанию коронавируса. Он подчеркнул высокий уровень работы Центров по контролю и профилактике заболеваний.