https://static.news.ru/photo/48701fee-6542-11ea-9561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Редкими симптомами коронавируса нового типа COVID-19 являются головные боли, диарея, тошнота и рвота. При этом высокая температура может отсутствовать, считают в Минздраве РФ.

В ведомстве отметили, что подобные проявления инфекции могут наблюдаться в дебюте заболевания, пишет RNS.

К основным признакам COVID-19 относятся повышенная температура (90% случаев), сухой кашель или с мокротой (80%), одышка (55%), ощущения сдавленной грудной клетки (свыше 20%).

Китайские учёные накануне выявили симптомы коронавируса у детей. Согласно результатам их исследования, ни у одного из 10 заражённых несовершеннолетних не наблюдались «взрослые» признаки заболевания, такие как мышечная и головная боль.

Медики провели обследование среди маленьких пациентов, имевших контакт с семьями, где выявили коронавирус SARS-CoV-2. Как минимум у десяти наблюдаемых из 745 обследованных обнаружили недуг. Это говорит о том, что дети подвержены заражению в такой же степени, как и взрослые. У них наблюдались кашель, боль в горле и заложенность носа, при этом температура их тела не поднималась выше 39 градусов.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 131 851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.