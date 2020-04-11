Минздрав рассказал, когда соляной раствор эффективен против коронавируса

Промывание носа солевым раствором может быть средством профилактики коронавируса наряду с соблюдением правил гигиены. Об этом сообщили в Минздраве России.
Орошение слизистой носа изотоническим раствором хлорида натрия снижает риск заразиться вирусными или бактериальными инфекциями. Однако эта процедура эффективна в сочетании с тщательным мытьём рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок,
В Минздраве подчеркнули, что вероятность заболевания гарантированно снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов. Вместе с тем уточняется, что лечение заболевания, вызываемого COVID-19, может быть назначено исключительно врачом.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты оценили эффективность антисептика «Хлоргексидин» в профилактике коронавируса. Раствор предназначен для защиты от бактерий, он эффективен против грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, дрожжей, аэробных и анаэробных бактерий. Как дезинфектор рук и поверхностей хлоргексидин абсолютно неэффективен. Лучше всего для обработки подойдёт антисептик на основе спирта.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
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