https://static.news.ru/photo/b4a45406-da81-11e9-b147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения рассказали, какое количество алкоголя безопасно употреблять каждый день.

По словам экспертов ведомства, порция алкоголя, употребление которой несёт незначительный риск для здоровья, составляет порядка 200 мл вина для женщин и около 0,9 литра пива для мужчин в день. При этом они рекомендуют два дня в неделю воздерживаться от спиртного.

Специалисты также напомнили, что при управлении автотранспортом, беременности, наличии серьёзных заболеваний и других обстоятельствах употребление алкоголя крайне нежелательно, отмечает РИА Новости .

News.ru ранее писал, что китайские учёные рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков. Изучив ранее проведённые исследования, они пришли к выводу, что употребление спиртного связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови.

Как утверждают китайские эксперты, диабетикам в день допустимо употреблять не более 20 г алкоголя, что равно примерно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 мл крепкого алкоголя.