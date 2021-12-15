Минздрав проработает выдачу COVID-сертификатов по итогам теста на антитела

Минздрав РФ получил предложения, касающиеся условий выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании по результатам теста на наличие антител к коронавирусу. Механизм выдачи COVID-сертификатов по результатам теста на антитела и механизм сдачи самих тестов прорабатываются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются, — сказал Мурашко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшие официально о заражении COVID-19, смогут получить документ о перенесённом заболевании. Им предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, получат сертификат о перенесённом заболевании сроком на год.

Такую возможность предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года. После этого информацию соотнесут с данными предыдущих ПЦР-тестов и при их совпадении выдадут документ, что человек переболел коронавирусом.

Тем гражданам, которые считают, что заразились COVID-19, но не сдавали анализы на коронавирус, также предложат сдать тест на антитела. При положительном результате они смогут получить QR-код сроком на полгода.