Минздрав призвал отказаться от бесконтрольного приёма антибиотиков

https://static.news.ru/photo/143c953a-3c52-11eb-85f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бесконтрольный приём антибиотиков рано или поздно приведёт к тому, что они перестанут помогать при лечении бронхитов, пневмоний, циститов и гайморитов. Главный внештатный микробиолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Роман Козлов призвал врачей не назначать их без наличия бактериальных осложнений, а пациентов — не заниматься самолечением.

В результате бесконтрольного приёма антибиотиков мы рано или поздно столкнёмся с тем, что они перестанут действовать, и нам нечем будет лечить бронхиты, пневмонии, цистит, гайморит и другие инфекции. Люди снова начнут умирать от тех болезней, которые ещё несколько лет назад легко можно было вылечить приёмом нескольких таблеток, — цитирует пресс-служба Минздрава Козлова.

По его убеждению, все без исключения антибиотики должны продаваться в аптеках только по рецепту, поскольку имеют массу побочных эффектов, о которых заболевший может не знать. Также он обратился к коллегам-врачам, напомнив, что антибиотики — невосполнимый ресурс человечества, не будет их — не будет и эффективного лечения инфекций.

Пожалуйста, относитесь к ним бережно. Не назначайте их пациентам с новой коронавирусной инфекцией и другими вирусными инфекциями без наличия бактериальных осложнений, — призвал микробиолог.

Он подчеркнул, что нерациональное назначение антибиотиков может привести к побочным реакциям, в том числе потенциально летальным, и к нежелательным лекарственным взаимодействиям.

Как писал NEWS.ru, осенью 2020 года подскочили продажи антибиотиков в российских аптеках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования агрегатора аптек. Так, в целом за сентябрь — ноябрь текущего года продажи антибиотиков выросли в восемь раз, всего было приобретено 34,7 тысячи упаковок антибактериальных препаратов против 4,2 тысячи осенью 2019 года. Наибольшее увеличение наблюдалось в октябре — прирост составил 970%, и ноябре — прирост 940%. В сентябре также отмечался прирост продаж, но он был не таким значительным — 136%.

Больше всего продаж пришлось на такие антибиотики, как «Цефтриаксон» (42,4% продаж), «Азитромицин» (15%), «Левофлоксацин» (5,8%), «Цефазолин» (5,5%), «Цефотаксим» (5,3%), «Сумамед» (3,3%) и «Амоксиклав» (3,2%). При этом продажи отдельных препаратов, например «Цефтриаксона» и «Цефотаксима», выросли более чем в 60 раз в годовом выражении.