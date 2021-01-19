Минздрав: при вакцинации от COVID нет необходимости в ПЦР-тесте

https://static.news.ru/photo/841cf5f4-5a64-11eb-91e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед вакцинированием от коронавирусной инфекции необязательно сдавать тест на антитела и ПЦР-тест. Об этом заявили в Минздраве России.

В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М, — говорится в сообщении министерства.

ПЦР-тест необходимо сдавать только при контакте с инфицированным коронавирусом в течение последних двух недель или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели.

Перед вакцинацией человека обязательно осматривает врач и измеряет ему температуру тела. Если она выше 37 градусов, то вакцинацию не проводят. После укола пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут.

В Минздраве отмечают, что в первые-вторые сутки у человека может возникнуть болезненность в месте инъекции, отёчность, непродолжительный гриппоподобный синдром: может появится озноб, повышение температуры, общее недомогание, головная боль, артралгия, миалгия, астения.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печёночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови, — говорится в сообщении.

После инъекции в течение трёх дней не рекомендуется посещать сауну и баню, употреблять алкоголь, а также стоит избегать чрезмерных физических нагрузок. Если появится отёчность, покраснения или болезненные ощущения в месте укола рекомендуется выпить антигистаминные средства, а при повышении температуры после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства.

В Минздраве отметили, что вакцинирование не отменяет необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, эпидемиолог Елена Белякова рассказала о выборе между двумя препаратами при вакцинации. Сейчас в России официально зарегистрированы вакцины «Спутник V» центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».