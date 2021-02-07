Минздрав предупредил о высоком риске туберкулёза у заболевших COVID

https://static.news.ru/photo/6acf5e12-3376-11eb-8d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Бывшие ковидники имеют высокий риск развития туберкулёза. По мнению специалистов Минздрава, при поступлении такого пациента в больницу нужно на начальном этапе обследовать его и на туберкулёз.

В десятой версии рекомендаций ведомства по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 сказано, что в лёгких выздоровевших часто наблюдают выраженные остаточные изменения в виде фиброза.

Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулёза в последующем. Таким образом, туберкулёз может возникнуть до, одновременно или уже после перенесённого COVID-19, — говорится в документе Минздрава.

Специалисты при этом отметили, что последствия заражения коронавирусом у больных туберкулёзом до конца не определены. Хотя медики начинают публиковать первые научные статьи о том, что что наличие туберкулёзной инфекции, в том числе латентной, делает течение более тяжёлым.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунолог Владимир Болибок назвал главной опасностью коронавируса то, что он может попасть в кровь и распространиться по всем органам. Поэтому поражение лёгких часто происходит даже без кашля, поскольку воспаляется кровеносная система лёгких.