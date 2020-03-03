https://static.news.ru/photo/16f10f16-5d57-11ea-892b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав выступил с новой инициативой. Ведомство предложило разделить поликлиники и больницы на категории.

В зависимости от качества обслуживания клиникам будут присваивать соответствующий рейтинг. Отмечается, что всего будет три категории.

Нововведение объяснили необходимостью развития конкурентной среды. Оценивать учреждения будут по 22 критериям. Так, первый уровень рейтинга — это соответствие восьми критериям, второй — от 15 до 18, а третий — от 19 и далее.

NEWS.ru сообщал ранее, что Евросоюз намерен провести экстренную встречу глав Минздравов со всего мира. Причиной стал коронавирус.