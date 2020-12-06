Минздрав предложил ограничить перемещение между регионами из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/3f38cd82-385e-11eb-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Минздраве считают, что в связи с эпидемиологической обстановкой в стране необходимо ввести ограничения на перемещение граждан между регионами.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на конференции «Медицина и качество», отметил, что для сдерживания коронавирусной инфекции стоит рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, которые ограничат перемещение жителей России как между субъектами, так и внутри отдельных регионов.

Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он добавил, что необходимость в ограничениях в связи с пандемией будет сохраняться до тех пор, пока система здравоохранения не научится контролировать эпидемиологический процесс при помощи лекарств и прививок.

Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. <...> До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой, — сказал Мурашко.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор дал россиянам советы о том, как провести новогодние праздники с минимальными рисками заражения или распространения COVID-19.

Так, в ведомстве порекомендовали избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях, поменьше ходить в гости, оставаться в стороне от скоплений людей и без необходимости не выезжать за границу.