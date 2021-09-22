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Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков

14:01, 23 сентября 2021
Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Они будут направлены на экспертизу, по результатам которой примут решение о регистрации препарата, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Кузнецов напомнил, что в настоящее время в России зарегистрированы два препарата центра Гамалеи — двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт». Вакцинация подростков от коронавируса станет исключительно добровольной и будет проводиться только при согласии их родителей или законных представителей.

Ранее вирусолог заявил, что четвёртая волна коронавируса будет связана в том числе с началом учебного года, поскольку школьники не вакцинированы. В связи с этим Минздрав стоит перед дилеммой — воспользоваться постановлением об ускоренной регистрации прививок для подростков или начать расширенную третью фазу проверки, отложив вакцинацию ещё на полгода. Эксперт напомнил, что для популяционного иммунитета необходимо 70% переболевшего или привившегося населения. Несовершеннолетних же в обществе приблизительно 35%.

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