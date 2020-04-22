Минздрав: пик заболеваемости COVID-19 в России пока не достигнут

https://static.news.ru/photo/22e7a7b2-8485-11ea-8881-fa163e074e61_660.jpg

Разговоры о достижении пика и выхода на так называемое «плато» по заболеваемости коронавирусом в России преждевременны. Такого мнения придерживаются в Минздраве.

Все поступающие данные о ситуации с распространением инфекции анализируются ведущими специалистами страны. Своевременно принятые меры, направленные на профилактику и борьбу с пандемией, предотвратили взрывной характер распространения коронавируса на территории России, сообщает АСС.

В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4 тысячи человек, умерли – 513.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели – свыше 697 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова спрогнозировала сроки выхода на пик заболеваемости коронавирусом в стране. По её словам, это произойдёт до начала мая. Она пояснила, что число заражённых растёт постоянно, но при этом замедлилось появление тяжелобольных.