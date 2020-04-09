Минздрав перечислил новые симптомы COVID-19

Министерство здравоохранения выпустило пятую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе перечислены основные симптомы заболевания.
Для коронавирусной инфекции характерны повышение температуры, кашель, одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита,
Инкубационный период заболевания составляет до двух недель, в среднем — от пяти до семи суток.
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус способен вызывать кровоизлияния в мозг и приводить к отмиранию целых его участков. К таким выводам пришёл профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.
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