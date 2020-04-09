Минздрав перечислил новые симптомы COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8495e2e-7aa2-11ea-ac28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения выпустило пятую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе перечислены основные симптомы заболевания.

Для коронавирусной инфекции характерны повышение температуры, кашель, одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита, пишет «Вечерняя Москва».

Инкубационный период заболевания составляет до двух недель, в среднем — от пяти до семи суток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус способен вызывать кровоизлияния в мозг и приводить к отмиранию целых его участков. К таким выводам пришёл профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.