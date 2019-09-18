Плохая гигиена полости рта не только снижает качество жизни, но и повышает риск возникновения серьёзных заболеваний. Недавнее исследование показало , что проблемы со здоровьем зубов связаны со снижением когнитивных функций человека. Чем ещё может обернуться недостаточно тщательный уход за полостью рта, News.ru узнал у главного внештатного стоматолога Минздрава Олега Янушевича.

Заболевания зубов и дёсен не стоит недооценивать. Специалист отметил, что пародонтит, который характеризуется воспалением и кровоточивостью дёсен, может привести к появлению бляшек в артериях и сосудах. Связано это с тем, что во время болезни существует возможность контакта крови и инфекционного агента. Последний способен попасть в артерию, прикрепиться к её внутреннему слою и поразить его. На этом месте, по словам врача, может сформироваться атеросклеротическая бляшка, которая станет очагом для формирования тромба. Тромбоэмболия, в свою очередь, способна привести к инфаркту или инсульту.

При этом стоматолог отметил, что полость рта и зубы выполняют одну из самых важных функций для системы желудочно-кишечного тракта. Они позволяют пережевать пищу и частично переработать её за счёт слюны.

Если человек плохо прожёвывает пищу, это ухудшает её усвояемость и переработку в желудочно-кишечном тракте. Это может способствовать развитию гастрита и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Олег Янушевич внештатный стоматолог Минздрава

Помимо прочего, отметил врач, в полости рта зачастую развивается кандидоз (молочница). Он понижает иммунорезистентность всего организма.

Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

При этом большое количество исследований говорит об обратной связи стоматологических и соматических заболеваний. По словам Янушевича, у пациентов с сахарным диабетом более агрессивно протекает воспаление в пародонте (комплекс тканей окружающих зуб). Поэтому почти у всех больных, особенно с некомпенсированными формами сахарного диабета второго и первого типов, пародонтит развивается более агрессивно, и эти люди в более раннем возрасте теряют зубы.

Если у молодого человека или у беременной женщины есть соматические заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, то состояние твёрдых тканей зубов у этих пациентов будет хуже. И дети в период созревания эмали молочных и постоянных зубов очень чувствительны к минеральному обмену. Даже обычное инфекционное заболевание может приводить к нарушениям развития эмали, — пояснил Олег Янушевич.

Цена вопроса

Часто причиной несвоевременного обращения к врачу становится неподъёмная стоимость его услуг, а не просто халатное отношение к здоровью полости рта. Цены на лечение зубов в стране неуклонно растут. По данным государственной статистики, с которыми ознакомился News.ru, за последний год стоимость лечения кариеса выросла на 11% — с 1879 до 2086 рублей. Цена изготовления коронки и вовсе увеличилась на 15% — с 3821 до 4421 рубля. При этом стоит понимать, что зачастую пациентам необходимо лечение нескольких зубов сразу.

Ранее News.ru писал о том, что появление постоянной горечи во рту может свидетельствовать о развитии в организме серьёзных заболеваний, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.