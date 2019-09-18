Плохая гигиена полости рта не только снижает качество жизни, но и повышает риск возникновения серьёзных заболеваний. Недавнее исследование показало, что проблемы со здоровьем зубов связаны со снижением когнитивных функций человека. Чем ещё может обернуться недостаточно тщательный уход за полостью рта, News.ru узнал у главного внештатного стоматолога Минздрава Олега Янушевича.

Заболевания зубов и дёсен не стоит недооценивать. Специалист отметил, что пародонтит, который характеризуется воспалением и кровоточивостью дёсен, может привести к появлению бляшек в артериях и сосудах. Связано это с тем, что во время болезни существует возможность контакта крови и инфекционного агента. Последний способен попасть в артерию, прикрепиться к её внутреннему слою и поразить его. На этом месте, по словам врача, может сформироваться атеросклеротическая бляшка, которая станет очагом для формирования тромба. Тромбоэмболия, в свою очередь, способна привести к инфаркту или инсульту.

При этом стоматолог отметил, что полость рта и зубы выполняют одну из самых важных функций для системы желудочно-кишечного тракта. Они позволяют пережевать пищу и частично переработать её за счёт слюны.

Если человек плохо прожёвывает пищу, это ухудшает её усвояемость и переработку в желудочно-кишечном тракте. Это может способствовать развитию гастрита и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Олег Янушевич

внештатный стоматолог Минздрава

Помимо прочего, отметил врач, в полости рта зачастую развивается кандидоз (молочница). Он понижает иммунорезистентность всего организма.

Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

При этом большое количество исследований говорит об обратной связи стоматологических и соматических заболеваний. По словам Янушевича, у пациентов с сахарным диабетом более агрессивно протекает воспаление в пародонте (комплекс тканей окружающих зуб). Поэтому почти у всех больных, особенно с некомпенсированными формами сахарного диабета второго и первого типов, пародонтит развивается более агрессивно, и эти люди в более раннем возрасте теряют зубы.

Если у молодого человека или у беременной женщины есть соматические заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, то состояние твёрдых тканей зубов у этих пациентов будет хуже. И дети в период созревания эмали молочных и постоянных зубов очень чувствительны к минеральному обмену. Даже обычное инфекционное заболевание может приводить к нарушениям развития эмали, — пояснил Олег Янушевич.

Цена вопроса

Часто причиной несвоевременного обращения к врачу становится неподъёмная стоимость его услуг, а не просто халатное отношение к здоровью полости рта. Цены на лечение зубов в стране неуклонно растут. По данным государственной статистики, с которыми ознакомился News.ru, за последний год стоимость лечения кариеса выросла на 11% — с 1879 до 2086 рублей. Цена изготовления коронки и вовсе увеличилась на 15% — с 3821 до 4421 рубля. При этом стоит понимать, что зачастую пациентам необходимо лечение нескольких зубов сразу.

Ранее News.ru писал о том, что появление постоянной горечи во рту может свидетельствовать о развитии в организме серьёзных заболеваний, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

News.ru в соцсетях