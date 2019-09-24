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Министерство здравоохранения РФ не заключило контракт с поставщиком вакцины от гриппа в медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа. Из-за этого в регионе возник дефицит, который чиновники обещают ликвидировать в октябре.

Как пишет местное издание « Север-пресс » со ссылкой на окружной департамент здравоохранения, больницы Ямала испытывают недостаток в вакцинах по независящим от региона причинам.

Выяснилось, что не заключён контракт между Минздравом РФ и поставщиком вакцины. Ориентировочный срок поставки — октябрь 2019 года, — говорится в сообщении.

Как писал News.ru, ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что в нынешнем сезоне ведомство рассчитывает вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России.