https://static.news.ru/photo/c9e94a12-6c92-11ea-b74f-fa163e074e61_660.jpg Олег Салагай Фото: Facebook

Информация о том, что курильщики переносят коронавирус нового типа легче остальных — ложная. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил о том, что курение осложняет симптомы COVID-19.

Анализ имеющихся данных, проведённый в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжёлых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции лёгких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит, — привёл слова Олега Салагая «Интерфакс».

Он пояснил, что это связано с тем, что курящие люди чаще страдают хроническими заболеваниями лёгких и дыхательных путей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ВОЗ призвали отказаться от курения и алкоголя, хотя бы на время пандемии коронавируса. Также организация рекомендовала не забрасывать физическую активность на фоне карантина и питаться здоровой пищей.