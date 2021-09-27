Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой антиковидной вакцины

Минздрав России одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс-Ков-2». Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Первая и вторая фазы испытаний пройдут с 27 сентября текущего года по 31 августа 2022 года, в них примут участие 170 человек.

Вакцина «Бетувакс-Ков-2» представляет собой наночастицы, которые имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не способны инфицировать человека. Работа по созданию вакцины стартовала летом 2020 года. Препарат разработали специалисты компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них, «Спутник V», широко применяется для массовой иммунизации и одобрена в 70 странах. Россиянам также доступны вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт», который представляет собой облегчённую версию «Спутника V». Пятой по счёту вакциной стала «ЭпиВакКорона-Н», которая содержит то же действующее вещество, что и «ЭпиВакКорона», но синтезирована иным образом.