Минздрав одобрил испытания вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет

Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса «КовиВак» на людях старше 60 лет. Соответствующее разрешение было выдано центру имени Чумакова 8 октября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные государственного реестра разрешений на проведение испытаний препаратов.

Испытания будут проводиться в трёх медицинских центрах — НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете имени Вагнера и медико-санитарной части ФМБА № 163 в Кольцово Новосибирской области. В них примут участие 250 добровольцев. Окончание исследования запланировано на 1 августа 2022 года.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что «КовиВак» является наиболее подходящей отечественной вакциной для ревакцинации переболевших коронавирусом: это вакцина относительно щадящая и поэтому даёт неплохой эффект для переболевших. Для тех, кто не болел и прививается впервые, «КовиВак» будет малоэффективен, поскольку в этом случае он практически не вырабатывает нейтрализующие антитела.

При этом для людей, которые ранее не болели и не вакцинировались, самым эффективным остаётся препарат «Спутник V», а у привитых препаратом «ЭпиВакКорона» антитела не образуются вовсе.