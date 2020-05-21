Минздрав одобрил финальные испытания препарата «Фавипиравир»

https://static.news.ru/photo/0d3d3d44-9c06-11ea-8347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ одобрил переход к финальным испытаниям сравнительного клинического исследования возможностей применения препарата «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), экспериментальная группа будет расширена с 60 до 330 человек. Также в испытания будут вовлечены новые научные и медицинские центры.

Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в девяти регионах, — уточнили в РФПИ.

Первый этап показал, что эффективность препарата составляет более 80%.

Ранее NEWS.ru писал, что препарат «Фавипиравир», который может стать эффективным средством при лечении COVID-19, будет доступен только в больницах и медцентрах, но не в аптеках. Это связано с тем, что препарат необходимо применять под наблюдением врача.