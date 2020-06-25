Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/be946b30-b70e-11ea-99f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Препарат «Арепливир» получил одобрение Минздрава РФ как средство лечения от COVID-19. Это лекарство компании «Промомед», основанное на японском препарате «Фавипиравир».

Торговое наименование лекарственного препарата — «Арепливир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир, — следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

«Фавипиравир» обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов (к ним, в частности, относится и коронавирус нового типа), Принцип его действия основан на торможении синтеза новых РНК возбудителем.

На основе японского лекарства российские учёные создали «Авифавир». В ходе испытаний, как заявлялось, его эффективность для лечения ковид-больных превысила 80%.

«Авифавир» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ 29 мая, препарат применяют в Японии с 2014 года против тяжёлых форм гриппа. По данным РФПИ, продолжительность заболевания при приёме препарата сокращается вдвое — с девяти до четырёх дней. В настоящее время идёт финальный этап клинических исследований лекарства, в котором принимают участие более 300 пациентов из разных регионов РФ. Препарат поступил в клиники семи регионов РФ.

За прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов протекает у 32% инфицированных. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994 человек. Излечились 375 164 жителя России (+6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (+92 за сутки), писал NEWS.ru.