Минздрав оценил возможность скорой вакцинации россиян от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c5ebdce2-d982-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

После создания вакцины надо провести расширенную стадию испытаний, что не позволяет говорить о возможности массовой вакцинации в скором времени.

Об этом заявил изданию «Взгляд» директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов. По его словам, никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать.

Это невозможно, — цитирует его издание.

Тарасов добавил, что расширенная стадия испытаний продлится еще несколько месяцев. Пациентов будут отслеживать значительно дольше, чем при первоначальных испытаниях: смотреть, как будет развиваться иммунитет и сколько он будет держаться.

При этом он подчеркнул, что прививки будут добровольными и напомнил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первоначальная вакцинация пройдет в группах риска.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе возобновились рейды по соблюдению «масочного режима». Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Именно с этим, как говорили чиновники, и связаны проверки. Они проходят не только на транспорте, но и у предпринимателей. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов».