Минздрав оценил возможность скорой вакцинации россиян от коронавируса

После создания вакцины надо провести расширенную стадию испытаний, что не позволяет говорить о возможности массовой вакцинации в скором времени.
Об этом заявил изданию «Взгляд» директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов. По его словам, никто из медиков никогда не утверждал, что всех немедленно начнут вакцинировать.
Тарасов добавил, что расширенная стадия испытаний продлится еще несколько месяцев. Пациентов будут отслеживать значительно дольше, чем при первоначальных испытаниях: смотреть, как будет развиваться иммунитет и сколько он будет держаться.
При этом он подчеркнул, что прививки будут добровольными и напомнил, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первоначальная вакцинация пройдет в группах риска.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе возобновились рейды по соблюдению «масочного режима». Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Именно с этим, как говорили чиновники, и связаны проверки. Они проходят не только на транспорте, но и у предпринимателей. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов».