Минздрав оценил точность российских тестов на COVID при новом штамме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нехватка витаминов и микроэлементов негативно влияет на состояние организма и может повлечь ухудшение здоровья и различные патологии, особенно если организм ослаблен болезнью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач — нутригенетик-диетолог Андрей Золотарёв.

По его словам, во время болезни необходимо получать полноценное питание, которое включает все необходимые компоненты. Причём это касается любого заболевания, так как данных о специфической роли витаминов в лечении COVID-19...