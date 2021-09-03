Минздрав оценил точность российских тестов на COVID при новом штамме
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:40, 06 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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При появлении нового штамма коронавируса точность российских тест-систем на выявление COVID-19 не снизилась. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма, — заявил он.
По информации РИА Новости, российские тест-системы для выявления коронавируса обладают высокой степенью точности и отвечают требованиям эффективности и безопасности.
Ранее вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова раскрыла подробности о российском здравоохранительном проекте «Санитарный щит»: в его рамках будут созданы лаборатории по изучению и борьбе с заразными вирусами и бактериями.