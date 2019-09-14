https://static.news.ru/photo/9d30c8b0-d6e7-11e9-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Заведующий лор-отделением Красногорской городской больницы № 1 Сергей Троицкий рассказал, почему у людей возникает зависимость от капель для носа. По его словам, причина кроется в строении носовой перегородки человека, сообщили в Минздраве.

Необходимость постоянно использовать лекарство появляется у людей с искривлённой перегородкой, объяснил он. При вдохе потоки воздуха у них идут не так, как должны.

Например, у человека есть искривление перегородки. Поток воздуха ударил в это искривление, отрикошетил. Дальше вместо того, чтобы завихриться и идти в носоглотку, он попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объём. А от постоянной травматизации начинают отекать, — передаёт РИА Новости .

В результате человек чувствует заложенность носа и использует сосудосуживающие препараты. При этом происходит изменение слизистой и в самых «запущенных» случаях капли перестают помогать, отметил эксперт.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова добавила, что в таком случае нужно обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.

Ранее News.ru писал, что врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала медицинские анализы, которые можно не сдавать, так как практическая польза от них спорна или минимальна. По её словам, отказаться можно от анализа на лептин — гормон, отвечающий за энергетический обмен в организме. Специалист указала, что лекарства от такого состояния всё равно нет, а переедание и так указывает на его снижение.