Минздрав объяснил пенсионерам, как подготовиться к вакцинации

Главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Московской области Михаил Якушин рассказал «360», что медики рекомендуют перед вакцинацией против коронавируса следить за самочувствием и следовать простым правилам. Эксперт отметил, что они особенно актуальны для людей старше 65 лет.

Для пожилого человека традиционно состояние может ухудшиться, если он злоупотребляет слишком жареным, солёным, копчёным и так далее, то есть агрессивно приготовленной пищей, спиртным, — рассказал Якушин.

Он также посоветовал людям, у которых возникли побочные эффекты, не паниковать. Необходимо принять парацетамол при температуре или противоаллергические препараты, если возникла аллергия. Если ситуация будет ухудшаться, нужно консультироваться с врачом.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что Минздрав согласовал обновлённую версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Уточняется, что в последней редакции документа были учтены все пожелания ведомства.

Речь идёт о создании единого реестра о назначении рецептурных средств, а также о расширении перечня лекарств, на которых действует запрет на продажу через Интернет.