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Профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу порекомендовал при выборе шоколада останавливаться на тёмном. Однако он, как и любой другой вид сладостей, не способен помочь человеку с депрессией.

Отсутствуют какие-либо доказательства пользы шоколада при этом заболевании, передаёт MedicalХpress. По данным журналистов издания, исследование о пользе сладкого, проведённое СМИ «Депрессия и беспокойство», является антинаучным. Результаты, полученные в ходе эксперимента,...