Минздрав обновил список рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав обновил список методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В частности, ведомство обновило разделы о лабораторной диагностике COVID-19, а также об определении тактики лечения. Об этом пишет РИА Новости.

Минздрав России утвердил 12-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных, — говорится в официальном сообщении.

Медики переработали раздел «Патогенетическое лечение» с учётом накопленного опыта борьбы с COVID-19: уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, а также добавлена информация о возможных комбинациях препаратов. Кроме того, в Минздраве расширили раздел, касающийся рационального использования кислорода при респираторной поддержке пациентов и профилактики COVID-19 у беременных.

Ранее профессор вирусологии в беседе с NEWS.ru обратил внимание на аномальное увеличение смертности от COVID-19. По его словам, настолько высоким этот показатель не был даже во время активной фазы пандемии.