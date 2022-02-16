Минздрав не выявил побочных реакций на вакцину «Спутник М» для подростков

Клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» не выявили серьёзных побочных реакций на препарат, сообщается в ответе замглавы Минздрава Сергея Глаголева на депутатский запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Его цитирует ТАСС. По состоянию на 16 февраля вакцинацию от коронавируса в России прошли более 60 тысяч подростков.

Сведений о серьёзных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-ковид-вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало, — сказано в письме.

Ранее об отсутствии жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков от 12 до 17 лет заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в ближайшее время объёмы производства вакцины будут увеличены, к производству данной вакцины приступит компания «Генериум».

Вакцинация от коронавируса детей 12–17 лет препаратом «Спутник М» стартовала в Москве 31 января. В 13 пунктах вакцинации всех желающих прививают бесплатно. При себе им необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт (если есть) и полис ОМC, выданный в Москве, если подросток не прикреплён к столичной поликлинике. Кроме того, понадобится СНИЛС для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Записываться нужно только на первый приём, запись на второй будет сделана автоматически.