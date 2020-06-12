Минздрав не рекомендовал считать одно лекарство панацеей от COVID-19

При лечении коронавируса необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, а один конкретный препарат не может стать панацеей для всех пациентов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия-24» министр подчеркнул, что каждый препарат назначается только лечащим врачом.
И выбор может быть только конкретный для каждой ситуации сделан медицинским работником. Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат как панацею при лечении коронавирусной инфекции, — сказал Мурашко.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве собран запас из 53 лекарств от коронавируса, состоящий из 10 млн упаковок. По её словам, медучреждения, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, централизованно снабжаются необходимыми препаратами.
Пациенты, у которых диагностирован коронавирус и которые проходят лечение дома, также бесплатно получают лекарства при посещении КТ-центров или вызове врача на дом. Резерв препаратов создан на базе склада центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения столицы.
Как писал NEWS.ru, ранее Минздрав предостерёг от применения противомалярийных препаратов от COVID-19.
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