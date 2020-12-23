Минздрав не будет набирать новых добровольцев для исследования «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/e31cb956-4522-11eb-9d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Набор испытателей препарата, разработанного в центре имени Гамалеи, завершён. На данный момент добровольцев для исследования вакцины «Спутник V» более 31 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве пояснили, что учитывая анализ промежуточных данных по безопасности и эффективности, принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования «Спутника V» до числа фактически включённых в исследование добровольцев — более 31 тысячи человек.

Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев. Набор новых участников в исследование производиться не будет. Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, — говорится в сообщении.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет может начаться со следующей недели в России. На фоне вестей из Великобритании, где выявили новый штамм COVID-19, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в том числе против мутировавших форм коронавируса. При этом в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от 70% населения.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, что масштабы третьей волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян, писал NEWS.ru.