Минздрав не будет набирать новых добровольцев для исследования «Спутника V»

Набор испытателей препарата, разработанного в центре имени Гамалеи, завершён. На данный момент добровольцев для исследования вакцины «Спутник V» более 31 тысячи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
В ведомстве пояснили, что учитывая анализ промежуточных данных по безопасности и эффективности, принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования «Спутника V» до числа фактически включённых в исследование добровольцев — более 31 тысячи человек.
Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев. Набор новых участников в исследование производиться не будет. Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени, — говорится в сообщении.
В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.
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